МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Конфликт между США, ЕС и Россией может привести к "мировому коллапсу", заявил в интервью агентству Танюг президент Сербии Александр Вучич. Глава минфина ФРГ: Россия всегда была надежным поставщиком газа

По словам главы республики, он надеется, что кризис в мире не будет обостряться, но страна готовит резервы на случай неблагоприятного развития событий.

"Если произойдет что-либо между американцами и русскими на мировом уровне и европейцами и они скажут, что вводим все возможные санкции и закрываем все, что поступает из России, что мы в этом случае делаем с нефтью? С нефтью, со всеми нефтепродуктами: керосином, мазутом, дизелем и евродизелем, бензином, что делаем с газом?!" — задался он вопросом.

В прошлом месяце Сербия, по его словам, закачала максимально возможное количество топлива в ПХГ "Банатски-Двор". Там сейчас находится около 110 миллионов кубометров, однако этих запасов хватит лишь на 15-20 дней, "если кто–то перекроет" поступление топлива.

Что касается нефти, то ее в энергетических резервах страны вместе с военными и другими запасами хватит не более чем на один месяц.

Кроме того, страна закупила необходимые запасы основных продуктов питания — соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу.

Вучич заверил, что граждане Сербии, "что бы ни случилось в мире, не будут голодными".

Он упомянул Китай, Соединенные Штаты, Россию, Украину и Индию в качестве пяти наиболее крупных производителей зерна – пшеницы и кукурузы. "Можно подумать, что будет на рынке в ту же секунду, если что-то произойдет. Мы все надеемся и я почти уверен, что ничего не произойдет, но наше дело – смотреть. А также быть готовыми, чтобы наши граждане из-за этого не пострадали, поэтому мы изыскали достаточно денег", — сказал он.

"Конечно, это оставит последствия, думаю, будет полный коллапс мира, который знаем, если это произойдет. Поэтому надеюсь, что этого не произойдет, но в этом коллапсе мы выдержим, может, и не как сыр в масле, трудно будет, но лучше, чем другим", — отметил Вучич.