МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Заработать на организации платных парковок в РФ удается пока только Москве, в городах-миллионниках РФ расходы на содержание и эксплуатацию парковок значительно превышают доходы от них, рассказала РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Татьяна Караваева. Эксперт оценила эффективность платных парковок в борьбе с пробками

По ее словам, платные парковки действуют почти в двух десятках городов России.

"Вне зависимости от суммы поступлений, затраты на содержание и эксплуатацию парковочных пространств значительно превышают доходы. Так, например, в Екатеринбурге за 2021 год доход составил 5 миллионов рублей, а затраты на содержание и эксплуатацию – 30 миллионов рублей. В первую очередь это обусловлено значительным объемом необходимых инвестиций, в том числе затрат на содержание и обслуживание парковочных пространств", — говорит Караваева.

В целом, отметила Караваева, доходы бюджетов городов-миллионников, где уже работают системы платных парковок, варьируются от 44 тысяч рублей в год до 133 миллионов. Объем поступления денежных средств за счет организации парковок зависит от платежеспособности проживающего населения; туристической привлекательности местности и от размера той части города, где протекает общественно-деловая жизнь.

Что касается Москвы, то у столицы получается заработать на платных парковках благодаря платежеспособному спросу и развитости общественного транспорта. "Здесь и метро, и МЦК, и МЦД, удобная маршрутная сеть наземного транспорта. Это дает возможность доехать до парковки и пересесть на общественный транспорт, чтобы добраться до рабочего места или другого нужного места", — пояснила Караваева.

При этом она отметила, что все-таки платные парковки – это не столько источник повышения городских бюджетов, сколько одно из важных составляющих качественной городской среды.