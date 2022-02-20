МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на высказывания стран Запада насчет новых дат "вторжения" России на Украину, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Евросовет предупредил об опасности антироссийских санкций

Однако такие заявления — это элемент провокации, они ведут к нагнетанию напряженности, добавил Песков.

"Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он также указал на контраст заявлений президента РФ с истерикой, разворачиваемой в западных СМИ. Вопросы иностранных лидеров к руководству РФ о наличии агрессивных планов звучат весьма дипломатично, в отличие от риторики ряда зарубежных массмедиа.

"Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент РФ имеет возможность доносить озабоченности России во время переговоров с лидерами других стран. Многие западные лидеры с ним не согласны, но признают наличие базы для дискуссий. Песков также прокомментировал мнение о якобы "желании" России развязать войну.

"И Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово "война", — сказал он.