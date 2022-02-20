МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что документы, обеспечивающие работу с 2024 года реального единого экономического пространства в Союзном государстве, должны быть готовы до июля 2022 года.

Четвертого ноября прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Работа по "дорожным картам" Союзного государства с Белоруссией должна завершиться в ближайшие 2-3 года, заявил в конце января глава МИД РФ Сергей Лавров. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что страны примерно на 30% продвинулись в выполнении этих программ.

"Стоит задача уже до 1 июля этого года, чтобы были сделаны все эти документы, которые говорили бы о том, что мы, действительно, реально создадим единое экономическое пространство, единую платформу – я так называю для себя – (она) должна быть создана до 1 января 2024 года… А с 1 января 2024 года мы должны уже жить в таком состоянии. Пока все идет так, как надо", — сказал Семашко телеканалу "Беларусь 1".

Он заявил, что даже появился соответствующий фон сотрудничества. "Более доброжелательный, конструктивный. Уже сейчас созданы по каждому направлению (экономической интеграции – ред.) рабочие группы соответствующими отраслевыми министерствами, идет работа", — сказал Семашко.

Ранее госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Минск и Москва примут около 400 документов в развитие союзных программ по углублению экономической интеграции.