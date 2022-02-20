МИНСК, 20 фев — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что после запрета Литвой транзита белорусских калийных удобрений по своей территории в порт Минск перенаправил их в порты России и Украины, а также по железной дороге в Китай. Минск пригрозил Украине энергетическим эмбарго

"Калий поедет в другую сторону, и он уже едет. Украина и Россия – что касается морских перевозок, в основном, он идет в Россию. И железнодорожные перевозки – в направлении Китая", — сказал Головченко в интервью литовской газете "Вечерние новости", отрывок которого показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что Польша и Латвия для Минска — ненадежные партнеры, чтобы перенаправлять туда транзит идущих на экспорт калийных удобрений.

Правительство Литвы 12 января постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против "Беларуськалия". Двадцать первого декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 миллионов тонн белорусских удобрений в год.

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.

На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил применить ответные меры в отношении Литвы в случае блокировки транзита грузов из Белоруссии. МИД Белоруссии заявил, что Минск с 7 февраля запрещает транзит по своей территории нефтепродуктов и удобрений, которые следуют из Литвы железной дорогой и погружены на станциях "Литовских железных дорог".