МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Самая низкая безработица в Европе в конце 2021 года, как и годом ранее, зафиксирована в Чехии, самые высокие показатели – в Испании и Греции, а Россия за год переместилась с 18-го на 10-е место, свидетельствует исследование РИА Новости.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Как отмечают эксперты, после периода серьезных локдаунов и страха из-за пандемии в 2021 году можно было ожидать восстановления экономики и занятости, однако реальная динамика превзошла даже самые смелые прогнозы. Из проанализированных 34 стран все, кроме одной, показали снижение безработицы, и более чем в трети случаев безработица опустилась до уровня ниже, чем была до пандемии, а в среднем по Европе снижение занятости было почти полностью отыграно.

Работа многих компаний в 2020 году была почти полностью остановлена, а целые сектора (туризм, массовые мероприятия и прочие) столкнулись с многократным падением выручки и сокращением персонала. Таким образом, восстановление экономки и занятости в 2021 году на фоне продолжения пандемии отчасти удивляет экспертов.

Для оценки ситуации на рынке труда в разных странах в 2021 году эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, подготовили второй ежегодный рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы.

В качестве исходных данных брались статистические отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), опубликованные национальными статистическими агентствами и Евростатом. Оценка безработицы осуществлялась за IV квартал 2021 года, а динамика рассчитывалась относительно IV квартала 2020 года. Молодежная безработица оценивалась для людей в возрасте 15-24 лет.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Еще в допандемийные годы уровень безработицы во многих странах Европы находился на достаточно высоком уровне. В частности, в южных странах, таких как Греция, Италия, Испания и ряде других после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов произошел достаточно масштабный кризис, что поднимало уровень безработицы до 30% в отдельные периоды, то есть без работы сидел примерно каждый третий работоспособный гражданин страны.

Несколько другая ситуация сложилась в "богатых" европейских странах. Они имеют эффективную систему поддержки безработных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю жизнь на пособие по безработице, поясняют эксперты.

Они отмечают, что высокая безработица за пределами Евросоюза имеет несколько другие причины. Тут главенствующую роль играют слабость экономик, а также структурная безработица из-за развала промышленности, оставшейся от времен Советского Союза.

В данном случае аналитики выделяют два полюса: Белоруссия, которая сохранила большую часть советской промышленности, характеризуется безработицей на уровне 4%, а также Украина, демонтировавшая почти полностью советское экономическое наследие, – более 9% (с таким результатом Украина заняла третье место с конца). Причем на Украине этот показатель был еще выше (13%), но в последние годы сильно сократился из-за трудовой миграции в страны Евросоюза и в Россию.

По оценкам экспертов, в России ситуация с безработицей складывалась в последние годы достаточно благоприятно. До пандемии она снижалась, и на начало 2020 года опустилась до исторического минимума в 4,6%, но в 2020 году ощутимо выросла из-за пандемии.

В 2021 году был зафиксирован новый рекорд, безработица в России составляет теперь всего 4,3%, и зачастую уже возникают обсуждения проблем нехватки работников. Как поясняют составители рейтинга, за счет хорошей динамики безработицы Россия в рейтинге стран Европы за год переместилась с 18-го места на 10-е.

ШЕСТИКРАТНАЯ РАЗНИЦА

Согласно исследованию, в конце 2021 года самая низкая безработица наблюдалась в Чехии, где доля людей, ищущих работу, составляет лишь 2,2%. Как говорят аналитики, это можно назвать феноменально низким результатом, говорящем об очень сильной динамике экономики и настоящем дефиците работников на рынке труда.

Также достаточно низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте. Тут она не превышает 3,5% в последнем квартале 2021 года. Еще в четырех странах безработица находится в диапазоне 3,6-3,8%. При этом медианный уровень безработицы среди 34 проанализированных стран составляет 5,2% (годом ранее 6,1%).

Низкая безработица хороша для работников тем, что можно быстрее найти работу, и зарплаты, как правило, при этом предлагают относительно высокие, однако это имеет и другую сторону медали, поясняют специалисты. Низкая безработица фактически ограничивает дальнейшие темпы роста экономики, так как для расширения производств и новых услуг может не найтись необходимый персонал.

На другом полюсе рейтинга расположились страны с высокой безработицей. Аутсайдером по доле ищущих работу в Европе является Испания (13,4%). Испанию в рейтинге опередила Греция, которая десятилетие боролась с сильнейшим экономическим кризисом и поэтому демонстрировала очень высокую безработицу. Однако в последний год Греция смогла сделать более существенный шаг к выходу из кризиса, и безработица тут снизилась за год сразу на 3,8 процентного пункта, что позволило уйти с последней строчки в рейтинге. Теперь у Греции безработица остается на уровне 13,2%.

Несмотря на сильный прогресс у Греции и у Испании, у других государств в конце списка ситуация с безработицей все же заметно лучше. На Украине безработица находится на уровне 9,6%, в Италии доля безработных – 9,1%, в Швеции – 8,3%, а во Франции – 7,5%.

Как показывает исследование, в Чехии, которая лидирует в рейтинге, безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Испании. При этом результат первой пятерки рейтинга в 3,5 раза лучше средней безработицы в пяти странах, занимающих последние места в рейтинге. Таким образом, ситуация с занятостью в странах Европы сильно дифференцирована.

Россия в рейтинге расположилась в верхней части списка и занимает теперь 10-е место с долей безработных в 4,3% в конце 2021 года, практически такой же результат показала Великобритания, а несколько хуже с безработицей обстоят дела в Словении (4,7%).

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ

В 2021 году только одна страна из исследованных – Украина – не смогла сократить безработицу на фоне восстановления экономик после пандемии. В Украине безработица выросла на 0,1 процентного пункта за год. Как полагают эксперты, это может быть связано с сокращением возможностей для выезда на работу в другие страны, и теперь некоторая часть трудовых мигрантов с Украины вынуждена искать работу внутри своей страны. Из-за такой динамики Украина потеряла одну позицию в рейтинге и теперь располагается в замыкающей тройке.

Достаточно слабо безработица сократилась (в пределах 0,1 процентного пункта) в Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.

Один из лучших результатов по динамике безработицы за 2021 год показала Россия. Доля безработных здесь сократилась на 1,8 процентного пункта, что заметно больше, чем в среднем по исследованным странам. В среднем (медиана) по странам Европы в прошедшем году безработица сократилась на 0,9 процентного пункта. Это в конечном итоге позволило России сильно улучшить позиции в рейтинге.

Самое заметное снижение безработицы в обозреваемый период отмечается у двух замыкающих рейтинг стран и в двух других прибалтийских странах. Как уже указывалось выше, наибольшее снижение безработицы наблюдалось в Греции (-3,8 процентного пункта). В Литве безработица за год уменьшилась на 3,2 процентного пункта, в Испании наблюдалось снижение на 2,7 процентного пункта, а ситуация в Эстонии характеризовалась снижением доли безработных на уровне 2,5 процентного пункта по итогам 2021 года.

Как отмечают аналитики, если в Испании и Греции снижение, вероятно, стало следствием продолжения выхода из затяжного кризиса, а 2020 год лишь был перерывом в этой долгосрочной тенденции, то Латвия и Эстония показали хорошую динамику после очень плохих результатов в 2020 году. Таким образом, резкое снижение безработицы в прибалтийских странах, возможно, связано с частичным открытием границ в Евросоюзе после пандемийных ограничений 2020 года, что вновь позволило молодым специалистам искать работу в более "богатых" странах.

МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Отдельно эксперты проанализировали молодежную безработицу, которая, как правило, намного выше общей. Согласно проведенному исследованию, медианная молодежная безработица находится на уровне 15%, а в ряде стран она превышает 30%.

Самая неблагополучная ситуация с молодежной безработицей, как показывает исследование, в Греции и Испании (33% и 31% соответственно). Также молодым людям (15-24 лет) достаточно сложно найти работу в Италии и в Швеции. Еще в двух странах, как минимум, каждый пятый молодой человек испытывает трудности с поиском работы.

Для сравнения, годом ранее молодежная безработица выше 20% наблюдалась в 15 странах, против шести в текущем рейтинге. Таким образом, молодежь в кризис в большей степени пострадала в части поисков работы, но и позитивная динамика в 2021 году у молодых специалистов оказалась намного лучше, чем в целом по рынку труда.

Очень хорошая ситуация с занятостью среди молодежи наблюдается в Германии, где лишь 6,2% молодых людей не могут найти работу, показывает рейтинг. Еще в восьми странах молодежная безработица находится на уровне ниже 10%. Эксперты отмечают, что низкая молодежная безработица фиксируется во многих странах с достаточно сильной экономикой.

По мнению аналитиков РИА Новости, в 2022 году рынок труда в европейских странах может перестать показывать положительную динамику. Во-первых, во многих странах исчерпан запас, и безработица опустилась ниже естественного уровня. Во-вторых, безработица часто показывает противоположную динамику относительно инфляции. Как видно, сейчас инфляция в мире на максимумах за многие десятилетия, и поэтому снижение безработицы вполне естественно в таких условиях.

Однако Центробанки многих стран очень обеспокоены ростом цен, уже в 2022 году ожидается повышение ставок в развитых странах (в России Центробанк повышает ставки с середины 2021 года). В условиях повышения ставок и замедления инфляции безработица может начать умеренно расти во многих странах Европы, считают специалисты.