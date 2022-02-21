МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россияне с 21 февраля могут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на наличие антител. На Госуслугах появятся данные о противопоказаниях к вакцинации от COVID

Соответствующий приказ Минздрава России был опубликован на интернет-портале правовой информации в начале февраля.

Теперь в сертификате будет содержаться информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, либо о наличии на едином портале данных о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно, если на портале госуслуг есть сведения о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест можно провести в любой лаборатории, у которой есть лицензия. В этом случае срок действия сертификата —шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела, согласно приказу, не предусмотрен.

Если человека перенес COVID-19, подтвержденный методом ПЦР, но он не обращался к врачу, то после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявлял РИА Новости, что требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.