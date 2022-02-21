МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оборотные штрафы для операторов персональных данных (ПД) за их утечку могут ввести в России, соответствующие поправки в законодательство уже разрабатываются, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора Института исследований интернета Карена Казаряна. Аналитик предупредила, что VPN не спасает от кражи персональных данных

"Предложение ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных за их утечки обсуждалось 17 февраля на круглом столе в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота ПД… Один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки", — пишет газета.

Представитель Минцифры сообщил изданию, что введение оборотных штрафов будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных.

"Проводившая круглый стол первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова считает, что принимать решение по оборотному штрафу из-за утечки у любого оператора данных нельзя. Предложение необходимо обстоятельно обсуждать, и ответственность должна быть дифференцирована с учетом размера компании, характера и объема слитых данных и т. п., полагает она", — добавляется в сообщении.