МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, и обе стороны приняли это предложение, сообщает Елисейский дворец. Почему Байден не хочет деэскалации конфликта на Украине

"Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", — отмечается в заявлении.

Саммит, как отмечается, может пройти лишь в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Такие планы по эскалации Россия категорически отвергает.

Повестку саммита двух лидеров подготовят государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров в ходе их встречи 24 февраля, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Позже Белый дом сообщил, что Байден согласен встретиться с Путиным.

"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — говорится в распространенном заявлении официального представителя американской администрации Джен Псаки.

Она отметила, что встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов Блинкена и Лаврова.

Страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, для того чтобы разместить больше военной техники Североатлантического альянса около грани России.

Бездоказательные утверждения о якобы подготовке Москвой провокаций продолжают поступать с Запада, невзирая на возвращение российских войск к местам дислокации после проведенных учений. Путин 14 февраля провел встречу с Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Министр обороны доложил президенту, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа России приступили к возвращению войск в места дислокации, сообщил на следующий день журналистам официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.