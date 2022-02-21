МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя, после которой будут три дня отдыха, рассказала РИА Новости юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Исследование показало, сколько получают работающие россияне

Согласно производственному календарю, 23 февраля – нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня накануне, 22 февраля, будет сокращена на один час, поскольку вторник — предпраздничный день.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", — сказала эксперт.

Нечаева уточнила, что шестидневка в марте ждет тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого у россиян будут три дня отдыха в честь Международного женского дня с 6 по 8 марта.