Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте
Эксперт по трудовому праву Нечаева напомнила о шестидневной рабочей неделе в марте
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя, после которой будут три дня отдыха, рассказала РИА Новости юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Согласно производственному календарю, 23 февраля – нерабочий праздничный день. Продолжительность рабочего дня накануне, 22 февраля, будет сокращена на один час, поскольку вторник — предпраздничный день.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", — сказала эксперт.
Нечаева уточнила, что шестидневка в марте ждет тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого у россиян будут три дня отдыха в честь Международного женского дня с 6 по 8 марта.