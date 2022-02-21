МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В случае, если Россия развяжет войну против Украины, Запад ответит ударом по ее "слабому месту" — экономике, заявила в эфире телеканала ARD президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Германии боятся остаться без российского газа из-за действий Запада

"Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое звено России", — отметила она.

Как уточнила глава ЕК, финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков.

При этом она оставила открытым вопрос о том, означает ли это исключение России из международной сети банковских коммуникаций SWIFT. Отмечается, что от этого сильно пострадают и западные финансовые институты, поскольку переводить деньги в Россию и из России станет значительно сложнее.

По словам фон дер Ляйен, экономические санкции "затронут все товары, которые России срочно нужны для модернизации и диверсификации экономики, но которые производятся нами, где мы имеем глобальное доминирование и которые Россия не может заменить".

Она пояснила, что по этим шагам существует широкое согласие с западными партнерами — США, Канадой и Великобританией.

Не сделала она и четких заявлений по поводу российского газопровода "Северный поток-2". Она напомнила, что на вопрос об одобрении газопровода должно ответить Федеральное сетевое агентство. Затем он будет представлен ЕК, и она проведет процесс оценки. Кроме того, по ее словам, необходимо учитывать безопасность поставок в Европу.

Россия отвергает приписываемые ей Западом агрессивные планы в отношении Украины и указывает на необходимость выполнения украинскими властями Минских соглашений по деэскалации в Донбассе.