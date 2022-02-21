МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в условиях нынешней ситуации напряженности, несмотря на важность вопросов внутренней политики и повышения благосостояния доходов граждан, скорее всего, в приоритет поставит тему обороны и безопасности, заявили опрошенные РИА Новости политологи. СМИ: послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено в марте

По их мнению, также будут затронуты вопросы борьбы с пандемией коронавируса и поддержки семей с детьми.

Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В прошлом году послание из-за пандемии состоялось в апреле.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Среди тем, которые будут отражены в послании Путина, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев называет вопрос безопасности с учетом внешнеполитической ситуации. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

"Собственно говоря, есть проблемы сегодняшнего дня — борьба с бедностью, инфляция, рост цен, а есть проблемы завтрашнего дня — конкурентоспособность страны, безопасность страны. Нельзя об этом говорить, не упомянув драйвер роста, потому что Россия должна диверсифицировать экономику. И, конечно, нельзя говорить о безопасности, не обсудив нынешнюю турбулентность на внешнем контуре, на внешних рынках и те темы и идеи, которые, собственно говоря, составляют доминанту нашей внешней политики. То есть, внешняя политика не будет обделена вниманием", — отметил он.

"Тема безопасности страны – это тема не только безопасности от военных угроз, хотя это, естественно, прозвучит, тема безопасности страны – это тема ее экономической и политической устойчивости и конкурентоспособности", — подчеркнул Калачев.

В выступлении президента будут смещены некоторые акценты с учетом обострения отношений с Западом, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук Владимир Слатинов.

"Конечно, нынешнее серьёзное обострение отношений с коллективным Западом, безусловно, наложит отпечаток на выступление (президента — ред.)… Радикально я не ожидаю какой-то другой структуры приоритетов и изменения тональностей или радикальных изменений в послании. Я ожидаю смещение некоторые акцентов… Это будет дальнейшее укрепление вооруженных сил и безопасности", — сообщил он.

По словам политолога, вопросы обороны и безопасности сохранят приоритетность, и, возможно, будет озвучена российская позиция по этим вопросам с учетом новых реалий.

"Понятно, что и так на этом направлении сделано очень много и затрачены большие ресурсы, но опять-таки существующее положение дел, безусловно, для нынешней элиты сохраняет приоритетность в вопросах обороны и безопасности. В том числе развитие передовых вооружений да обновление, которое идёт, безусловно. Приоритет обороны и безопасности будет подчеркнут. Возможно, он будет "упакован" в некие новые реалии, которые выявились в ходе последних месяцев, и я думаю, что здесь опять-таки и российская позиция прозвучит, но и вопросы, связанные с обороной и безопасностью в этом новом контексте, зазвучат", — отметил Слатинов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В своей речи президент Путин затронет вопросы экономической устойчивости, считают политологи.

"Об устойчивости экономической и политической конкурентоспособности, о стабильности и о развитии президент обязательно скажет. То есть как решать проблемы дня сегодняшнего, как он видит завтрашний", — отметил Калачев.

По словам Слатинова, разговора о поддержании устойчивых темпов роста экономики ожидают и граждане. Минэкономики снизило оценку роста ВВП России в текущем году

"Что касается положения России в мире и постковидных запросов граждан, то, конечно, от него будут ждать разговора о поддержании устойчивых темпов роста экономики. Да, в 2021 году экономика хорошо выросла, но это, скорее всего, восстановительный рост в основном. И здесь есть два аспекта — у людей серьёзный запрос на рост доходов и повышение благосостояния, а без серьёзного экономического роста сделать это будет сложно. Следовательно, есть некое серьёзное внутреннее обращенное к власти настроение, внутренняя потребность, чтобы поддерживать экономический рост. Путин должен дать ответ на этот вопрос: как власть собирается поддерживать темпы экономического роста", — подчеркнул он.

Кроме этого, по его словам, важным вопросом станет суверенизация экономики, учитывая угрозы санкциями, в послании президент озвучит повестку снижения зависимости российской экономики от финансовых рынков Запада.

"Очень важный вопрос — дальнейшая суверенизация экономики. Понимаем почему. Потому что ясно, что нам постоянно грозят санкциями, причём санкциями, как говорят, очень мощными. И ясно, что российское государство и российский бизнес так или иначе готовятся к этим возможным мерам. Определённые меры по возможному противодействию углубления санкций, они, конечно, в повестке. И некоторая повестка снижения зависимости российской экономики от прежде всего западных финансовых рынков, возможно, прозвучит", — сказал Слатинов.

ВЫХОД ИЗ ПАНДЕМИИ

"Любое послание — это часть экспансии социального оптимизма, поэтому важно, чтобы социальное самочувствие после послания не упало, а выросло. Значит, должны быть какие-то хорошие новости для людей. Например, о том, как будет продолжаться реализация социальных программ, помощь малоимущим, как будут решаться демографические проблемы, как будет поддержано материнство и детство и так далее", — отметил Калачев. Россиянам объяснили, как вернуть часть расходов на лечение от COVID-19

По его словам, в своей речи Путин может объявить о выходе из пандемии и сделать заявление по поводу ограничений, вводимых из-за коронавируса.

"Думаю, будет сказано, что мы уже выходим из пандемии, поэтому перегибы с ограничениями нам не нужны и в принципе надо снимать ограничения. Президент должен отталкиваться от запросов своих избирателей, у избирателей сейчас запрос на то, чтобы тема ограничений звучала только в русле их сокращения, снятия", — считает Калачев.

По мнению Слатинова, пандемия показала необходимость реформ в сфере здравоохранения, поэтому государство должно показать, что собирается делать в этом направлении.

"Разумеется, это состояние здравоохранения. То есть понятно, что эти ковидные волны, конечно, открыли огромные проблемы. Пандемия показала, что здравоохранение нуждается в глубоком реформировании и серьёзном, грамотном ресурсном наполнении. Это связано как со стационарами и лечением людей, так и с первичным звеном. И государство должно продемонстрировать, что у него есть понимание, что делать со сферой здравоохранения", — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, от президента будут ждать заявлений по преодолению бедности, а основной упор послания может быть сделан на поддержку семей с детьми.

"Следующий момент — ответ на внутренние запросы. Это, конечно, позиции, связанные с преодолением бедности, потому что мы понимаем, что это очень серьёзная проблема. А усилившаяся инфляция эту проблему обостряет, поэтому от президента, конечно, будут ждать дальнейших шагов объявления по преодолению бедности, в том числе бедности работающих людей. Дальнейшей поддержке семей с детьми", — рассказал Слатинов.

Он полагает, что основные меры поддержки могут быть направлены на восстановление от потерь, связанных с пандемией. "Демографические достижения последних предковидных лет были, и теперь, к сожалению, во многом они нивелированы. Так что, мне кажется, ключевые меры поддержки будут сосредоточены вокруг семей с детьми, семей, которые собираются обзавестись детьми. Мне кажется, семейная тема, демография, рождаемость – основной упор будет сделан сюда", — сказал политолог.

Также Слатинов предположил, что в своей речи Путин может объявить о новых мерах поддержки регионов.

"Мы знаем, что есть инфраструктурные кредиты, мы знаем, что достаточно активно регионы поддерживаются с точки зрения региональных бюджетов. Я думаю, что региональный сюжет (будет отражён — ред.), потому что значительная часть социальной сферы все-таки завязана на регионах, и я не исключаю обнародования новых мер поддержки российских регионов", — заключил он.