МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет внеочередное большое заседание Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал о реакции Путина на заявления о "вторжении" на Украину

Мероприятие состоится в понедельник 21 февраля. Планируются выступления главы государства и другие выступления, уточнил Песков. Тема совещания не оглашается.

Кроме того, у Путина в понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.