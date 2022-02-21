2022-02-21T11:40:00+03:00
2022-02-21T11:55:19+03:00
2022-02-21T11:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220221/836115220.html
Путин проведет большое заседание Совбеза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ Владимир Путин проведет внеочередное большое заседание Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в понедельник 21... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости, владимир путин, совбез рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83487/33/834873377.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83487/33/834873377.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83424/16/834241682.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83424/16/834241682.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83424/16/834241669.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83424/16/834241669.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220220/836108891.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет внеочередное большое заседание Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мероприятие состоится в понедельник 21 февраля. Планируются выступления главы государства и другие выступления, уточнил Песков. Тема совещания не оглашается.
Кроме того, у Путина в понедельник запланировано несколько международных телефонных разговоров.