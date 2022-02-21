ДОНЕЦК, 21 фев — ПРАЙМ. В самопровозглашенной Донецкой народной республики введена ЧС государственного уровня в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения, сообщает МЧС республики. Басурин: Киев начал реализацию плана по вторжению в Донбасс

Согласно сообщению, в результате интенсивных артиллерийских обстрелов была нарушена нормальная работа систем жизнеобеспечения, в том числе насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Отмечается, что без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки и свыше 50 социальных объектов, в том числе больницы.

В ДНР обеспечен подвоз технической воды населению, проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод, говорится в сообщении. ДНР предотвратила попытки уничтожения нефтебазы

Ранее в понедельник минэнерго ДНР сообщило об обесточивании вентиляционного ствола шахты имени Скочинского имени Челюскинцев в Донецке из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.