МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие производители сахара в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. Производители в России начали уменьшать упаковки из-за роста цен

"В соответствии с рекомендациями к торговым политикам производителей сахара, подготовленными Минсельхозом совместно с ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены для продажи продукции в розницу. Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в совокупности эти производители обеспечивают 93% производимого в стране сахара.

"Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции и прозрачное ценообразование. Для достижения комплексного эффекта Минсельхоз России также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли", — отмечает ведомство.