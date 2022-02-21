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ДНР и ЛНР попросили Путина признать их независимость
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Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.
Новость дополняется