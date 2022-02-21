МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

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