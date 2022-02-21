МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, которое снимает для ряда аграрных предпринимателей ограничения на получение дополнительной государственной поддержки, по словам главы кабмина, изменения должны помочь бизнесу повысить качество продукции.

Во время совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил, в России уже действует система, позволяющая агробизнесу получать кредиты по льготным ставкам для реализации инвестпроектов. Однако до возврата инвесткредита заемщики не могли претендовать на другие дополнительные меры поддержки.

"Принято решение снять эти ограничения для некоторых предпринимателей. В первую очередь для тех, кто занимается производством и переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков. А также для тех, кто выпускает сухие молочные продукты. Обе категории смогут претендовать еще и на получение субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции", — сказал Мишустин.

"Устраним это ограничение и для компаний, которые будут вкладываться в переработку масличных культур на Дальнем Востоке, что позволит повысить уровень технологической оснащенности агропрома в федеральном округе. Соответствующее постановление правительства подписано. Рассчитываем, что оно поможет аграриям повысить качество и расширить выбор продуктов для наших потребителей", — подчеркнул Мишустин.