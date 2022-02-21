МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем и усилили военную составляющую, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и министерством обороны", — сказал он на расширенном заседании Совета безопасности РФ. Доллар достиг 79,47 рубля в ходе заседания Совбеза

При этом он подтвердил информацию, что две диверсионные группы украинских военных шли на территорию России 21 февраля из Луганской области и со стороны Мариуполя.

"Сегодня… две диверсионные группы военных Украины вышли на границу в Российской Федерацией из Луганской области и с территории Мариуполя", — сказал Бортников на внеочередном заседании Совета безопасности России.

"В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены", — добавил он.

Бортников также сообщил, что почти 70 тысяч беженцев вышло из территорий Донецкой и Луганской народных республик на территорию России.

"Началось движение беженцев в сторону границы России, и на сегодняшний день, на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло 68,5 тысяч гражданского населения", — сказал он.

Бортников также рассказал, что ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ расследуют факты попадания снарядов на территорию России с Украины. С учетом этого обстоятельства нами совместно со Следственным комитетом России осуществляются необходимые оперативно-следственные действия", — сказал директор ФСБ.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.