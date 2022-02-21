МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что для созыва саммитов России и США по Украине нужно достичь согласия о том, каким будет результат.

"Относительно звучащих идей о созыве различных встреч на высшем уровне Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых саммитов",- говорится в сообщении российского МИД по итогам состоявшегося в понедельник разговора. Почему саммит с Путиным будет огромным риском для Байдена

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.