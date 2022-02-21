МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020-2021 сельскохозяйственном году (закончился 30 июня 2021 года) экспортировала 49,2 миллиона тонн зерна, из них пшеницы — 38,1 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

"По данным ФТС (Федеральной таможенной службы — ред.), в прошлом сельскохозяйственном году Россия поставила за рубеж 49,2 миллиона тонн зерна, в том числе 38,1 миллиона тонн пшеницы", — говорится в сообщении.

По прогнозу Минсельхоза, озвученному ранее, экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивался в 45-48 миллионов тонн. Прогноза поставок пшеницы на экспорт Минсельхоз ранее не давал.

Между тем, по данным ФТС, в 2021 году Россия снизила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 14,4% по сравнению с 2020 годом — до 32,918 миллиона тонн (в 2020 году этот показатель составлял 38,554 миллиона тонн).