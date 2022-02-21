МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России назвал основные проинфляционные и дезинфляционные риски в 2022 году: среди них более медленная нормализация производственных и логистических цепочек, дальнейший рост цен на мировых товарных рынках и более быстрое открытие границ, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Банк России повысил прогноз по инфляции на первый квартал

"Неопределенность базового прогноза остается повышенной. На среднесрочном горизонте значимо преобладают проинфляционные риски, которые увеличились по сравнению с ДоДКП 4/2021. Вероятность реализации дезинфляционных рисков оценивается как невысокая. В случае более длительного, чем предполагается в базовом прогнозе, периода высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенных уровнях", — сказано в документе.

Более медленная нормализация производственных и логистических цепочек — один из проинфляционных рисков, так как распространение новых штаммов COVID-19, рост спроса на товары и другие факторы могут привести к более медленной, чем в базовом прогнозе, нормализации цепочек поставок. В результате растущие издержки продолжат влиять на динамику цен конечных товаров, прогнозирует регулятор.

Кроме того, среди проинфляционных рисков ЦБ выделил дальнейший рост цен на мировых товарных рынках, рост волатильности на глобальных финансовых рынках, а также дефицит трудовых ресурсов и структурные изменения на рынке труда. "Конкуренция между работодателями возрастет, и рост заработных плат будет происходить быстрее по сравнению с ростом производительности труда…. Структурные изменения на рынке труда могут дополнительно привести к росту затрат на найм и переобучение специалистов", — отмечается в документе.

В числе дезинфляционных рисков находятся быстрая нормализация мировых логистических и производственных цепочек в сочетании со снижением цен на основных товарных рынках, так как при резком падении мирового спроса на товары нормализация логистических цепочек может произойти быстрее, а цены вернутся в привычные диапазоны. "Более быстрое, чем ожидается в настоящий момент, открытие границ… может оказать дезинфляционное влияние на российскую экономику за счет переключения спроса домашних хозяйств с потребления внутри страны на потребление услуг зарубежного туризма", — отмечается в документе.

Согласно базовому сценарию Банка России, прогноз по росту ВВП на 2022 год сохраняется на уровне 2-3%, при этом прогноз годовой инфляции был повышен до 5-6%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем. Также был повышен прогноз по среднегодовой ключевой ставке до 9-11%, что говорит о том, что среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр.