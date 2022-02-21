МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ по ситуации на Донбассе. Лидеры европейский стран выразили свое разочарование, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Германия Олафом Шольцем. Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик", — отмечается в сообщении пресс-службы.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", — сообщает Кремль.

Напомним, что главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин в понедельник, 21 февраля, попросили Путина признать независимость своих республик. После этого Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе. Выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания президент заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.