МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Франция созывает заседание по безопасности в свете ситуации на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Путин проинформировал Макрона и Шольца об итогах заседания Совбеза

Оно состоится вечером в понедельник, 21 февраля.

Президент Франции Эммануил Макрон ранее провел последовательно переговоры с президентом России Владимиром Путиным, главой Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Шольцем.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. На Украину прибывают дополнительные сотрудники ООН

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.