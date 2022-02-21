МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Франция созывает заседание по безопасности в свете ситуации на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Оно состоится вечером в понедельник, 21 февраля.
Президент Франции Эммануил Макрон ранее провел последовательно переговоры с президентом России Владимиром Путиным, главой Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Шольцем.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.