МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Администрация американского президента Джо Байдена вела обсуждение с правительством Украины возможный отъезд Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации. Об этом сообщает журналист телеканала NBC NEWS.

"Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", — написал в своем микроблоге в Twitter журналист NBC NEWS Ричард Энджел.