МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения. Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружие

Российский лидер напомнил, что в американских документах стратегического планирования закреплена возможность "упреждающего удара по ракетным комплексам противника".

"А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия", — подчеркнул он.

Плацдармом для удара станет Украина, добавил Путин. Путин: ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер

В случае развертывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине, Запад сможет контролировать территорию России, отметил президент РФ.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.