Президент РФ Путин: возможности внезапного удара по России расширяются
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Возможности внезапного удара по России расширяются, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения.
Российский лидер напомнил, что в американских документах стратегического планирования закреплена возможность "упреждающего удара по ракетным комплексам противника".
"А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия", — подчеркнул он.
Плацдармом для удара станет Украина, добавил Путин.
В случае развертывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине, Запад сможет контролировать территорию России, отметил президент РФ.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.
https://1prime.ru/state_regulation/20220221/836124000.html