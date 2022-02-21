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Путин: Россию будут шантажировать санкциями, независимо от Украины
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Санкции против России все равно продолжат вводить — предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть,... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, новости, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Санкции против России все равно продолжат вводить — предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам по ситуации на Украине.
"Нас опять пытаются шантажировать. Вновь, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован. Причем вне зависимости от ситуации на Украине…. И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога. Только потому, что мы есть. И никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями", — сказал Путин в телеобращении по поводу ситуации на Украине.
Глава государства в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал соответствующие указы.