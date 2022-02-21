МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Признание Донбасса Россией может повлечь за собой заморозку диалога российско-американского диалога, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Путин: Россию будут шантажировать санкциями, независимо от Украины

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

"Я думаю, что признание Донбасса Россией поставит под угрозу встречу российской и американской сторон на высшем уровне. (Президент США) Джо Байден вполне от нее может отказаться. То есть диалог могут попросту заморозить. Это одно из следствий. Санкции будут. Все будет зависеть от того, как именно будет проходить признание", — сказал РИА Новости Тимофеев.

По его словам, если признание будет проходить относительно мирно, то есть не будет каких-то значительных столкновений между российскими и украинскими войсками, то "раскалять" санкции не будут.

"Но в конгрессе США один из законопроектов по санкциям пройдет, скорее всего. И часть пакетов из тех, которые сейчас заявляются, мы получим, конечно. Совершенно точно", — считает эксперт.

Он также отметил, что в случае, если признание будет сопровождаться военной эскалацией, то против России будут введены радикально новые санкции.

"Главный сейчас вопрос — будет ли военная эскалация в результате этого признания, потому что, скорее всего, в республиках будут размещены российские войска, скорее всего, они будут на линии соприкосновения, скорее всего, это будет означать потенциал прямого столкновения российских и украинских войск, что может привести к еще большему обострению наших отношений. Но я думаю, что сам факт признания будет триггером для заморозки диалога с Западом", — заключил программный директор РСМД.

Ранее президент Франции Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.