МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Масштаб санкций Запада из-за признания ДНР и ЛНР остается главной неопределенностью для российского рынка, но даже если они будут заметными, доллар вряд ли закрепится выше 80 рублей в ближайшие дни, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Эксперт ожидает заморозку диалога с США из-за признания Россией Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к россиянам, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

"Думаю, ничего страшного не случится с рынком. Я не вижу доллар выше 80 в ближайшие дни. Скорее всего никакого масштабного падения не будет, может быть 80-81 рубль, вряд ли мы уйдем куда-то сильно выше в силу того, что это уже в ценах", — сказал Романчук.

"Остается большая неопределенность, каким образом на это (решение о статусе ЛНР и ДНР – ред.) отреагирует Запад, какими будут санкции. Этот вопрос затрагивался и обсуждался на Совете безопасности… Скорее всего, они не будут масштаба абсолютной изоляции России, запрет конвертации и прочее. Думаю, что они, конечно, будут заметными…, могут быть технологические санкции, могут быть на вторичный долг санкции, но уже все готовы морально", — отметил эксперт.

По его оценке, доллар максимум будет чуть выше 80 рублей, так как цены на нефть высоки, а речь о нефтяном и газовом эмбарго в качестве возможных санкций не шла. "Основа российского экспорта сохранится, а это значит, что валюты будет по-прежнему в страну притекать много. По сути дела, потенциал ослабления рубля связан только с бегством в доллары возможным. Нерезиденты, думаю, уже давно убежали, а население терпит и даже продает валюту", — добавил Романчук.