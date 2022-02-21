МИД Германии обвинил Россию в нарушении международного права
МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. МИД Германии назвал признание Российской Федерацией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по дипломатическим усилиям.
"Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", — заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства.
Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются, добавила она. Приверженность РФ дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб, считает министр.