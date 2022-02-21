МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. МИД Германии назвал признание Российской Федерацией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по дипломатическим усилиям. Эксперт оценил, смогут ли страны Запада обвалить рубль

"Сегодняшнее признание президентом (России Владимиром) Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", — заявила глава МИД Анналена Бербок, ее высказывание приводит пресс-служба ведомства.

Многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ намеренно и без каких-либо внятных причин уничтожаются, добавила она. Приверженность РФ дипломатическому урегулированию кризиса терпит огромный ущерб, считает министр.