МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Запад может ввести санкции против энергетического сектора России, однако это вряд ли будет полный отказ от российских нефти и газа — такая цена для Европы запредельно дорога, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. СМИ: Британия объявит санкции против России во вторник

"Теоретически отказаться можно от чего угодно. Вопрос в цене. С моей точки зрения, пока она выглядит запредельно и Европа на такие шаги не пойдёт", — сказал Гривач, отвечая на вопрос о возможности ввода санкций против энергетического сектора России и полного отказа от российских нефти и газа после признания суверенитета ЛНР и ДНР.

Эксперт добавил, что, по его мнению, санкции против энергетического сектора будут. "Но, скорее всего, они не затронут критическую инфраструктуру поставок энергоресурсов в Европу", — отметил Гривач.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Путин в ходе обращения также отметил, что санкции против России все равно продолжат вводить — предлог будет найден или сфабрикован. Это будет происходить независимо от ситуации на Украине, потому что цель санкций — сдержать развитие России, сказал глава государства.