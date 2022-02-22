МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Траты на оказание медицинской помощи россиянам с коронавирусом или подозрением на него в 2021 году составили 557,1 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты. Счетная палата России оценила состояние платных дорог "Автодора"

"По информации ФОМС, (согласно оперативным данным, представленным ТФОМС, за 12 месяцев 2021 года общий объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 557,1 миллиарда рублей, что на 196,2 миллиарда рублей, или на 54,3%, больше показателя по итогам 9 месяцев 2021 года (360,9 миллиарда рублей)", — говорится в документе.

При этом финансовое обеспечение медпомощи пациентам с коронавирусом за счет средств ОМС в условиях круглосуточного стационара по итогам года составило 502,9 миллиарда рублей (37,8% общего объема финобеспечения медпомощи в стационарах за 2021 год). Отмечается, что по сравнению с показателем за девять месяцев 2021 года расходы увеличились на 161,1 миллиарда рублей, или на 47,1%.

Общее количество госпитализаций в круглосуточный стационар по всем профилям медпомощи в 2021 году составило 23,6 миллиона. Из них число пациентов с коронавирусом или подозрением на него достигло 4,1 миллиона госпитализаций, что больше показателя за девять месяцев 2021 года на 1,4 миллиона, или на 51,8%.

"Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в сфере ОМС в соответствии с решениями правительства РФ в связи с COVID-19 на 1 января 2022 года составило 288,7 миллиарда рублей, в том числе 4,7 миллиарда рублей выделены бюджету г. Москвы на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", — указывает СП.