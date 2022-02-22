Счетная палата: траты на медпомощь в России из-за COVID в 2021 году составили 557 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Траты на оказание медицинской помощи россиянам с коронавирусом или подозрением на него в 2021 году составили 557,1 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.
"По информации ФОМС, (согласно оперативным данным, представленным ТФОМС, за 12 месяцев 2021 года общий объем финансового обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по всем условиям оказания медицинской помощи составил 557,1 миллиарда рублей, что на 196,2 миллиарда рублей, или на 54,3%, больше показателя по итогам 9 месяцев 2021 года (360,9 миллиарда рублей)", — говорится в документе.
При этом финансовое обеспечение медпомощи пациентам с коронавирусом за счет средств ОМС в условиях круглосуточного стационара по итогам года составило 502,9 миллиарда рублей (37,8% общего объема финобеспечения медпомощи в стационарах за 2021 год). Отмечается, что по сравнению с показателем за девять месяцев 2021 года расходы увеличились на 161,1 миллиарда рублей, или на 47,1%.
Общее количество госпитализаций в круглосуточный стационар по всем профилям медпомощи в 2021 году составило 23,6 миллиона. Из них число пациентов с коронавирусом или подозрением на него достигло 4,1 миллиона госпитализаций, что больше показателя за девять месяцев 2021 года на 1,4 миллиона, или на 51,8%.
"Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в сфере ОМС в соответствии с решениями правительства РФ в связи с COVID-19 на 1 января 2022 года составило 288,7 миллиарда рублей, в том числе 4,7 миллиарда рублей выделены бюджету г. Москвы на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", — указывает СП.
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836125650.html