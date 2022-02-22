МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда требует немедленно ввести санкции в отношении России. СМИ: Британия объявит санкции против России во вторник

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"В ситуации, когда президент России подрывает порядок Европы, установленный на рубеже XX и XXI веков, необходимо огромное единство и решительная позиция НАТО, ЕС и стран нашего региона", — написал Дуда в Twitter.

"Только жесткая позиция и политическая защита Украины могут остановить агрессора. Санкции — немедленно", — добавил он.