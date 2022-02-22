МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что за решением России признать республики Донбасса должно последовать обсуждение санкций, которое западные партнеры должны вести "без колебаний". В Италии сообщили о возможности увеличения поставок газа из России

Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"После сегодняшних решений о признании сепаратистских регионов Донбасса надлежит обсудить санкции, которые будут применяться к России. Без каких-либо колебаний, европейские и атлантические партнеры должны действовать сообща", — говорится в заявлении министра.

Вечером в понедельник Ди Майо осудил решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что оно противоречит минским соглашениям. Министр подчеркнул, что Италия продолжает поддерживать целостность и полный суверенитет Украины "в пределах ее международно признанных границ". По его словам, Италия находится в постоянном контакте с европейскими и атлантическими партнерами, чтобы cкоординировать ответ на шаги российской стороны.

В пятницу премьер страны Марио Драги заявил, что Италия считает, что возможные санкции против РФ в связи с украинским кризисом не должны затрагивать энергетическую отрасль.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.