МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР, во вторник в 6.30 по местному времени (9.30 мск), сообщила пресс-служба британского правительства. Глава МИД Британии подтвердила введение санкций против России

"Премьер-министр проведет заседание COBR завтра утром в 6.30, чтобы обсудить последнее развитие событий на Украине и скоординировать ответ Великобритании, в том числе и значительный пакет санкций, который будет предъявлен незамедлительно", — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.