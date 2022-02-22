Глава МИД Жоли: Канада намерена ввести против РФ санкции, несвязанные с мерами на случай "вторжения"
МОСКВА, 22 фев ПРАЙМ. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.
"Канада решительно осуждает признание президентом (России Владимиром) Путиным неподконтрольных правительству (Украины — ред.) Донецкой и Луганской областей в качестве независимых территорий. Это прямое нарушение минских соглашений, устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России", — написала Жоли в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836126667.html