МОСКВА, 22 фев ПРАЙМ. Канада осуждает решение России о признании ДНР и ЛНР, считает это нарушением минских соглашений, устава ООН и угрозой безопасности региона, а также намерена ввести санкции против РФ, которые не будут связаны с подготовленными мерами за якобы возможное "вторжение" на Украину, заявила глава МИД страны Мелани Жоли. Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине летальное оружие

"Канада решительно осуждает признание президентом (России Владимиром) Путиным неподконтрольных правительству (Украины — ред.) Донецкой и Луганской областей в качестве независимых территорий. Это прямое нарушение минских соглашений, устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России", — написала Жоли в Twitter.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.