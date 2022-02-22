МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил указ американского лидера Джо Байдена о санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт Госдепартамента США. Объявлено о начале подготовки Евросоюзом точечных санкций против России

Блинкен отметил, что решение президента США запретить американцам торговлю с республиками Донбасса или инвестиции в регион нацелены на то, чтобы помешать России получить выгоду от признания независимости ДНР и ЛНР. При этом госсекретарь подчеркнул, что указ главы Белого дома не направлен против граждан Украины или правительства страны.

Вместе с тем решение России, по его словам, означает "полный отказ от обязательств" Москвы по минским соглашениям.

"(Это — прим. ред.) прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил Блинкен и призвал остальные страны "не признавать новое "государство", созданное путем угрозы силы или ее применения".