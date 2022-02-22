МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 98,9 пункта с пересмотренного уровня января в 96 пунктов, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя лишь до 96,5 пункта.

Индекс экономических ожиданий также вырос — до 99,2 с 95,8 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 96,1 пункта.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии увеличился до 98,6 пункта с январского показателя в 96,2 пункта. Аналитики ждали роста до 96,6 пункта.

"Деловой климат в немецкой экономике заметно улучшился… Компании были более удовлетворены текущим состоянием их бизнеса. Наблюдалось значительное улучшение ожиданий", — говорится в релизе.

Также отмечается, что Германия рассчитывает на окончание пандемии коронавируса, однако эскалация ситуации вокруг Украины несет в себе риски.