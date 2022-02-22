МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В Кремле считают крайне нежелательным сценарием разрыв Киевом дипломатических отношений с Россией: это сделает все еще сложнее для народов двух стран. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. SWIFT следит за ситуацией с санкциями против России

О том, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в свою очередь говорил о том, что Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран", — ответил Песков на вопрос, как может повлиять на россиян разрыв дипотношений двух стран.

Россия остается открытой и заинтересована в дипломатических контактах, отметил он.

"Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное — тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, что хотела бы обсудить Россия в текущей ситуации с партнерами.

Что касается контактов с Западом, то песков отметил: все зависит от наших оппонентов, их реакция на признание ЛНР и ДНР предсказуема и прогнозируема.

"Естественно, российская (сторона) на всех уровнях остаётся открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах. Дальше все будет зависеть от наших оппонентов",- отметил он и добавил, что их реакция на признание ДНР и ЛНР предсказуема.

Россия продолжит терпеливо доносить свою аргументацию по Донбассу, готова к диалогу, но не в формате переливания из пустого в порожнее, подчеркнул Песков.