ВОЛОДИН: НАДО ВЕРИТЬ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ, ЭКОНОМИКА РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ, С ВЫЗОВАМИ СПРАВЛЯЕТСЯ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836134098.html
Банки
Эксперты рассказали, сколько банков уйдут из России в этом году
Нефть
Цены на нефть растут, находясь близко к $100 за баррель
Северный поток-2
Шольц привал к переоценке ситуации по "Северному потоку-2" из-за Донбасса
Курсы валют
Эксперт оценил риски обвала рубля из-за геополитики
Глобальный энергокризис
Министр Катара назвал причину роста цен на газ
Инфляция в РФ
Банк России ждет роста инфляции до 5-6%
Ситуация в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о сотрудничестве с Россией
Санкции против РФ
В ЕС договорились о принятии точечных санкций против РФ
Авто
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
Пандемия коронавируса
Попова допустила смягчение требований по профилактике COVID-19
Ставка Банка России
Эксперты предрекли рост ставки Банка России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Транзит газа через Украину немного снизился во вторник
Торги
Фондовые биржи АТР закрылись заметным снижением
ВОЛОДИН: НАДО ВЕРИТЬ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ, ЭКОНОМИКА РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ, С ВЫЗОВАМИ СПРАВЛЯЕТСЯ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836134098.html
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