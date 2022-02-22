ИЖЕВСК, 22 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" изучает вопрос смены поставщиков электронных автокомпонентов в случае введения международных санкций, сообщил журналистам президент компании Николя Мор. "АвтоВАЗ" сменил название дочки GM-Avtovaz на "Лада Запад Тольятти"

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России могут последовать ограничения на экспорт. При этом речь не только о прямых поставках, а о всех чипах, сделанных с применением американских технологий.

"Если посмотреть на суб-суб-субпоставщиков, там могут быть американские компании. Но, конечно, мы постоянно изучаем возможность альтернатив, если будут введены санкции", — сказал Мор.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие указы глава государства подписал сразу после обращения от них, поручив в них обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. После этого ряд иностранных государств, в частности, страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести в связи с этим новые санкции.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.