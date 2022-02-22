МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против неё после подписания договоров с ДНР и ЛНР, для этого у неё есть ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Fitch считает маловероятным запуск "Северного потока - 2" в этом году

"Уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать, у нас есть возможности и ресурсы чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", — сказала она журналистам.

Антироссийские санкции могут нанести больший ущерб не России, а тем, кто их вводит, добавила она.

"Еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", — сказала она представителям СМИ.

По словам спикера, новые санкции являются для России новым экзаменом, который она выдержит.

"Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало", — заявила Матвиенко.