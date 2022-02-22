ЛОНДОН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон готов пойти дальше в санкциях против России. СМИ: США введут санкции против России в ближайшие часы

"Мы готовы пойти гораздо дальше, если Россия не отступит от края пропасти", — сказала она.

Ранее во вторник премьер-министр Борис Джонсон представил санкционный пакет Великобритании в отношении РФ, который включает заморозку активов пяти российских банков, а также меры в отношении трех физических лиц: Геннадия Тимченко, Игоря Ротенберга и Бориса Ротенберга.

Трасс уточнила, что Британия может пойти дальше и ограничить возможности российских компаний привлекать средства на своих рынках, запретить экспорт ряда высокотехнологичных товаров и усилить изоляцию банков РФ от мировой экономики. Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые антироссийские санкции

Отмечается, что дальнейшие меры включат ограничения для финансового сектора и торговли РФ.

Великобритания, помимо прочего, введет санкции против тех членов Госдумы и Совета федерации, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, поскольку такое решение является "грубым нарушением территориального суверенитета Украины", отметила она.

Кроме того, британский МИД заявил, что если Россия не пойдет на деэскалацию, Лондон законодательно закроет Москве доступ на рынок суверенных долгов.

В ближайшее недели Британия распространит территориальные санкции, введенные отношении Крыма, на территории ДНР и ЛНР, говорится в сообщении.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.