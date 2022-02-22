ПАРИЖ, 22 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза единогласно договорились по пакету санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Der Spiegel: США все еще верят, что Россия дойдет до Киева

"Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России", — сообщил министр на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.