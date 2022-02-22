МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Необходимо ускорить процесс согласования договора между Россией и Казахстаном о начале коммерческих поставок электроэнергии, заявил РИА Новости министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Сейчас идут переговоры с казахстанской стороной по поводу заключения договора поставки. В целом Россия поставляет электроэнергию во многие страны. Как и во всех этих случаях, сейчас речь идёт о коммерческих договорах на поставку электроэнергии. Этой деятельностью в России занимается "Интер РАО". Сейчас прорабатываем этот вопрос с Казахстаном. Считаем, что эту работу нужно ускорить, так как недопустимые отклонения объёмов согласованных графиков перетоков по межгосударственным сечениям могут привести к аварийным ситуациям", — сказал он.

Шульгинов отметил, что подобные договоры следовало бы заключать еще много лет назад. А поскольку этого не было сделано, то до настоящего времени Казахстан пользуется возможностью превышать допустимые сальдо перетоков между странами, не оформляя коммерческие договоры поставки.

"Пока казахстанская сторона всячески уходила от этого, превышая допустимые значения перетоков. Это наносит ущерб нашим потребителям и производителям электроэнергии", — добавил Шульгинов.

Кроме того, он отметил, что дорожные карты по созданию общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии между ЕАЭС подписаны, на основании этих документов идет работа над созданием объединенного рынка.

"Подписаны дорожные карты по этим всем мероприятиям. В этих дорожных картах есть разные мероприятия, в том числе заключение международных договоров и по электроэнергии, и по нефтепродуктам, и по газу. Идёт работа по формированию над самими договорами, это сложная конструкция, требующая консенсусных подходов. Идёт рабочий процесс по формированию на основании дорожных карт по всем направлениям – газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия", — сказал министр в кулуарах саммита ФСЭГ.

Планируется, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году, а соглашения и международные договоры о формировании общих рынков могут быть подписаны в 2022-2023 году.

В конце 2021 года Шульгинов отмечал, что коммерческие поставки электроэнергии из России в Казахстан возможны только после решения на компромиссной основе ряда вопросов. При этом министр не исключил вероятность начала поставок в 2022 году.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что за первые 10 месяцев 2021 года в стране энергопотребление возросло на 8%, тогда как в прошлые годы рост составлял 1-2%. Этот рост, сопоставимый с 1-1,2 ГВт мощности электроэнергии, в министерстве связывают с потреблением электричества криптовалютными майнерами, в том числе нелегальными.

В рамках сотрудничества "Интер РАО" обсуждает с казахстанской государственной компанией "Самрук-Энерго" (входит в группу фонда национального благосостояния "Самрук-Казына") создание совместного предприятия для поставок энергии в республику. "Интер РАО" в 2021 году увеличила экспорт электроэнергии на 86,1%, до 21,772 миллиарда кВт.ч, из них в Казахстан — на 43,4%, до 1,8 миллиарда кВт.ч,.