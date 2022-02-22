МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Санкции в отношении российского газопровода "Северный поток 1" должны быть в пакете санкций, который будет вводиться в отношении РФ в случае полномасштабного вторжения на Украину, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во вторник на брифинге. "Нафтогаз" не ожидает прекращения транзита топлива в Европу

"Относительно "Северного потока 1" позиция "Нафтогаза" состоит в том, что, скорее, он должен быть в пакете санкций, которые будут накладываться в случае полномасштабного военного вторжения. И эти санкции должны сдерживать (президента РФ Владимира — ред.) Путина от дальнейшей военной агрессии", — сказал Витренко.

Он отметил, что сейчас должны быть введены действенные санкции в отношении РФ, а также должны быть "предохранители" на случай "если Россия не будет понимать язык силы со стороны Запада". "Поэтому санкции против "Северного потока 1", мы считаем, на текущем этапе, все может измениться, но на текущем этапе они должны быть в пакете санкций, которые будут накладываться в случае полномасштабного военного вторжения РФ", — отметил Витренко.

Он добавил, что Киев никогда не крал российский газ.

"Не могу не прокомментировать заявления господина (президента РФ Владимира — ред.) Путина по "Нафтогазу"… Он сказал, что в Украине кто-то крал газ. Я в "Нафтогазе" работаю долго. Так вот, не было ни разу, чтобы "Нафтогаз" крал российский газ. Такие заявления звучали в Стокгольмском арбитраже, они не были ничем подкреплены. Мы опровергли их, что это все спекуляции", — заявил Витренко на брифинге во вторник.