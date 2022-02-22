МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам — от техники до полупроводников и деталей самолетов — в случае эскалации на Украине. Зеленский: Украина никому не должна и ничего не отдаст

"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", — говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на осведомленные источники.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.