МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. США вводят первый транш санкций против Российской Федерации. В случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые меры, заявил во вторник президент США Джо Байден в своем обращении по ситуации на Украине. Канцлер ФРГ высказался о неопределенности по "Северному потоку - 2"

"Сегодня я объявляю о первом транше санкций, которые заставят Россию платить цену в ответ на их действия", — отметил президент Соединенных Штатов.

Байден рассказал, что санкции были тесно согласованы с союзниками страны. Вашингтон "продолжит ужесточать санкции, если Россия будет добиваться эскалации".

США введут санкции против российских элит, заявил он. "С завтрашнего дня, в предстоящие дни мы продолжим, мы введем санкции против российских элит и членов семей. Они разделяют коррупционную опасность политики Кремля, и разделят их боль", — отметил президент США.

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Также Вашингтон вводит санкции против российского суверенного долга. "Мы вводим всесторонние санкции против российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования", — добавил он.

"Мы вводим полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка", — отметил президент.