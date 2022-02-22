МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вступление в силу санкций Евросоюза против России ожидается в среду днем, 23 фнвраля. Об этом сообщили в представительстве Франции при ЕС. Байден признал, что санкции против России повредят экономике США

Постпреды Евросоюза после решения глав МИД согласовали документы, необходимые для введения европейский санкций против Кремля.

"Постпреды ЕС согласовали юридические предложения по санкциям, представленные внешнеполитической службой и Европейской комиссией. Ночью пройдет техническая и юридическая сверка. Окончательное утверждение ожидается завтра утром, после чего последует публикация в официальном журнале ЕС в течение дня. Санкции вступят в силу сразу после их публикации в журнале", — сообщили в представительстве.

Ранее 22 февраля главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий.

Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 февраля,обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.