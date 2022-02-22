Санкции Евросоюза против России вступят в силу днем 23 февраля
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вступление в силу санкций Евросоюза против России ожидается в среду днем, 23 фнвраля. Об этом сообщили в представительстве Франции при ЕС.
Постпреды Евросоюза после решения глав МИД согласовали документы, необходимые для введения европейский санкций против Кремля.
"Постпреды ЕС согласовали юридические предложения по санкциям, представленные внешнеполитической службой и Европейской комиссией. Ночью пройдет техническая и юридическая сверка. Окончательное утверждение ожидается завтра утром, после чего последует публикация в официальном журнале ЕС в течение дня. Санкции вступят в силу сразу после их публикации в журнале", — сообщили в представительстве.
Ранее 22 февраля главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий.
Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 февраля,обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836139860.html