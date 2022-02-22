МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России может превысить в ближайшие месяцы 9% на фоне новых санкций США и Европы, заявили РИА Новости директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Байден признал, что санкции против России повредят экономике США

Президент США Джо Байден ранее во вторник сообщил о введении первой части экономических санкций против России за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик: они будут распространяться на госдолг, а также два российских финансовых института, в том числе ВЭБ. Санкции в отношении суверенного долга России и нескольких фининститутов, по данным зарубежных СМИ, рассматривает и ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил во вторник о введении санкций против пяти российских банков.

"С учетом последних событий и если санкции ограничатся в основном финансовым сектором, основной вклад в дополнительное ускорение потребительских цен должен дать эффект переноса валютного курса. Его чистая величина в таком сценарии может составить 0,5-0,6 процентного пункта дополнительной инфляции с пиком влияния на горизонте 2-3 месяца, а пиковая инфляция в годовом выражении с учетом всех факторов должна быть достигнута в ближайшие два-три месяца на уровнях в диапазоне 9-10%", — сказал он.

Проклов также считает, что "годовая инфляция в России в ближайшие месяцы имеет шансы превысить 9% и остаться на повышенных уровнях на протяжении более длительного времени, чем ожидалось изначально". Однако он подчеркнул, что пока такое развитие событий не рассматривается как базовый сценарий.

Куликов отметил, что в таком сценарии решения Банка России относительно ключевой ставки в марте и далее будут направлены на повышение с еще большей вероятностью. Пиковые значения ключевой ставки в 2022 году с учетом последних событий будут на уровне 11-11,5%, уверен он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.