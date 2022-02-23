МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. США сохраняют возможности для дополнительных санкций против РФ, не ожидают самого значительного эффекта от "первой волны", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трюдо объявил о введении Канадой экономических санкций против России

"Санкции могут иметь различные формы, экспортный контроль — одна из них. Много других санкций остается у нас в распоряжении. Система SWIFT не попала в первую волну санкций, но значительна", — сказала Псаки на брифинге.

Она подчеркнула, что США не рассчитывают на самый значительный эффект от санкций сразу после введения, а ожидают сдерживающего эффекта от них. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США могут усилить санкции со своей стороны.